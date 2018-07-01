В Иране протест против недостатка воды привел к столкновениям с полицией

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана, столкнулись с полицией. Об этом сообщает Radio Liberty.

Так, по информации издания, 30 июня в городе Хоррамшар, примерно в 650 километрах от Тегерана, собрались протестующие, которые скандировали лозунги против иранской власти.

Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ в конце дня, когда протестующие бросали камни в офицеров.

"Некоторое беспорядки продолжалось и ночью", - сообщает издание.

#IranProtests tonight in Khorramshahr. Police open fire on protesters who defend themselves w/ stones. The protest is due to no potable water in the city pipes. At today's #FreeIran2018 convention Maryam Rajavi urged Governments to support Iran's ppl @realDonaldTrump @seanhannity pic.twitter.com/n4Jauje8Tc — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) June 30, 2018

На видеороликах, распространенных в соцсетях, можно услышать выстрелы во время протестов в портовом городе, где происходили недавние демонстрации вместе с соседним городом Абадан.

Подлинность видео невозможно подтвердить, не было никаких сообщений о жертвах.

Напомним, ранее госсекретарь США Марк Помпео заявил, что США осуждает иранскую власть за подавление протестов и аресты демонстрантов, показывая отказ услышать жалобы населения. Он отметил, что "иранский народ устал от коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров".