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Интервью

В Иране протест против недостатка воды привел к столкновениям с полицией

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 14:18
Фото: протесты в Иране (svoboda.org)
Фото: протесты в Иране (svoboda.org)

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана, столкнулись с полицией. Об этом сообщает Radio Liberty.

Так, по информации издания, 30 июня в городе Хоррамшар, примерно в 650 километрах от Тегерана, собрались протестующие, которые скандировали лозунги против иранской власти.

Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ в конце дня, когда протестующие бросали камни в офицеров.

"Некоторое беспорядки продолжалось и ночью", - сообщает издание.

На видеороликах, распространенных в соцсетях, можно услышать выстрелы во время протестов в портовом городе, где происходили недавние демонстрации вместе с соседним городом Абадан.

Подлинность видео невозможно подтвердить, не было никаких сообщений о жертвах.

Напомним, ранее госсекретарь США Марк Помпео заявил, что США осуждает иранскую власть за подавление протестов и аресты демонстрантов, показывая отказ услышать жалобы населения. Он отметил, что "иранский народ устал от коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров".

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Теги публикации: Иран, протест, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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