В Ірані протест проти нестачі води призвів до сутичок з поліцією

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Сотні демонстрантів, які протестують проти нестачі питної води на південному заході Ірану, зіткнулися з поліцією. Про це повідомляє Radio Liberty.

Так, за інформацією видання, 30 червня в місті Хоррамшар, приблизно за 650 кілометрів від Тегерана, зібралися протестувальники, які скандували гасла проти іранської влади.

Повідомляється, що поліція застосувала сльозогінний газ наприкінці дня, коли протестувальники кидали камінням в офіцерів.

"Деяке заворушення продовжувалося і вночі", - повідомляє видання.

#IranProtests tonight in Khorramshahr. Police open fire on protesters who defend themselves w/ stones. The protest is due to no potable water in the city pipes. At today's #FreeIran2018 convention Maryam Rajavi urged Governments to support Iran's ppl @realDonaldTrump @seanhannity pic.twitter.com/n4Jauje8Tc — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) June 30, 2018

На відеороликах, розповсюджених у соцмережах, можна почути постріли під час протестів у портовому місті, де відбувалися нещодавні демонстрації разом із сусіднім містом Абадан.

Справжність відео неможливо підтвердити, не було жодних повідомлень про жертви.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марк Помпео заявив, що США засуджує іранську владу за придушення протестів і арешти демонстрантів, показуючи відмову почути скарги населення. Він зазначив, що "іранський народ втомився від корупції, несправедливості і некомпетентності своїх лідерів".