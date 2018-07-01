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В Ірані протест проти нестачі води призвів до сутичок з поліцією

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 14:18
Фото: протести в Ірані (svoboda.org)
Фото: протести в Ірані (svoboda.org)

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Сотні демонстрантів, які протестують проти нестачі питної води на південному заході Ірану, зіткнулися з поліцією. Про це повідомляє Radio Liberty.

Так, за інформацією видання, 30 червня в місті Хоррамшар, приблизно за 650 кілометрів від Тегерана, зібралися протестувальники, які скандували гасла проти іранської влади.

Повідомляється, що поліція застосувала сльозогінний газ наприкінці дня, коли протестувальники кидали камінням в офіцерів.

"Деяке заворушення продовжувалося і вночі", - повідомляє видання.

На відеороликах, розповсюджених у соцмережах, можна почути постріли під час протестів у портовому місті, де відбувалися нещодавні демонстрації разом із сусіднім містом Абадан.

Справжність відео неможливо підтвердити, не було жодних повідомлень про жертви.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марк Помпео заявив, що США засуджує іранську владу за придушення протестів і арешти демонстрантів, показуючи відмову почути скарги населення. Він зазначив, що "іранський народ втомився від корупції, несправедливості і некомпетентності своїх лідерів".

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Теги публікації: Іран, протест, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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