США засуджує іранську владу за придушення протестів і арешти демонстрантів

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував протести в Ірані. Про це iнформирмує "Голос Америки".

Він повідомив, що США засуджує іранську владу за придушення протестів і арешти демонстрантів, показуючи відмову почути скарги населення. Він зазначив, що "іранський народ втомився від корупції, несправедливості і некомпетентності своїх лідерів. Світ чує його голос".

"Уряд Ірану розтрачує ресурси своєї країни, чи то на авантюри в Сирії, підтримку "Хезболли" або Хамасу, марне розширення ядерної програми, що лише посилить страждання іранського народу. Як я вже говорив раніше, нікого не повинно дивувати, що протести в Ірані тривають. Іранські громадяни вимагають, щоб їхні лідери ділилися з ними багатствами країни і задовольняли їхні законні потреби", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, член Верховного суду США Ентоні Кеннеді йде у відставку.