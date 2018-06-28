Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Помпео прокоментував протести в Ірані

НовиниПолітика    28.06.2018 - 02:29
Фото: Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

США засуджує іранську владу за придушення протестів і арешти демонстрантів

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував протести в Ірані. Про це iнформирмує "Голос Америки".

Він повідомив, що США засуджує іранську владу за придушення протестів і арешти демонстрантів, показуючи відмову почути скарги населення. Він зазначив, що "іранський народ втомився від корупції, несправедливості і некомпетентності своїх лідерів. Світ чує його голос".

"Уряд Ірану розтрачує ресурси своєї країни, чи то на авантюри в Сирії, підтримку "Хезболли" або Хамасу, марне розширення ядерної програми, що лише посилить страждання іранського народу. Як я вже говорив раніше, нікого не повинно дивувати, що протести в Ірані тривають. Іранські громадяни вимагають, щоб їхні лідери ділилися з ними багатствами країни і задовольняли їхні законні потреби", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, член Верховного суду США Ентоні Кеннеді йде у відставку.

Член Верховного суду США Ентоні Кеннеді йде у відставку Трамп збирається посилити контроль інвестиційних угод
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Іран, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся