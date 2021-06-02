ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Иране произошел пожар на НПЗ: загорелся резервуар с более 30 тысячами литров бензина

Новина українською →
Тегеран, Среда 02 июня 2021 22:02
В Иране произошел пожар на НПЗ: загорелся резервуар с более 30 тысячами литров бензина Фото: Иране произошел пожар на крупнейшем в стране НПЗ (twitter.com/W0lverineupdate)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Иране произошел масштабный пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны. Загорелся резервуар, в котором находится более 30 тысяч литров бензина. О жертвах и пострадавших информации нет.

Об этом сообщило иранское издание Shana.

По его данным, пожар возник на Тегеранском НПЗ в результате утечки топлива в одном из резервуаров. В нем хранилось около 20 тысяч баррелей (почти 32 тысячи литров) бензина.

Пожар обещают потушить в течение 12 часов. По словам исполнительного директора НПЗ Хамида Арманфара, необходимо дождаться полного выгорания топлива в резервуаре. "В настоящий момент прилагаются усилия для возобновления работы НПЗ", - добавил он

Еще один представитель НПЗ заявил, что на месте возгорания работает большая группа пожарных. В ее задачи входит не дать распространиться огню на другие резервуары с топливом.

На опубликованных в соцсетях видео с места пожара виден столб черного дыма, который поднимается на сотни метров.

Тегеранский НПЗ - это один крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Он обеспечивает около 15% производства топлива в Иране. Выпускает бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. Находится в южной части провинции Тегеран.

Напомним, днем 2 июня крупнейший военный корабль иранского флота "Харг" (Kharg) загорелся и впоследствии при странных обстоятельствах затонул 2 июня в Оманском заливе. На корабле около 02:25 произошел взрыв.

Отметим, в мае корабль ВМС США произвел около 30 предупредительных выстрелов из пулемета после приближения к группе американских кораблей в Ормузском проливе судов ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия пожар Иран НПЗ
NEWS
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО