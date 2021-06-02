В Ірані сталася пожежа на НПЗ: загорівся резервуар з понад 30 тисячами літрів бензину

В Ірані сталася масштабна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) країни. Загорівся резервуар, в якому знаходиться понад 30 тисяч літрів бензину. Про жертви і постраждалих інформації немає.

За його даними, пожежа виникла на Тегеранському НПЗ в результаті витоку палива в одному з резервуарів. У ньому зберігалося близько 20 тисяч барелів (майже 32 тисячі літрів) бензину.

Пожежу обіцяють загасити протягом 12 годин. За словами виконавчого директора НПЗ Хаміда Арманфара, необхідно дочекатися повного вигорання палива в резервуарі. "Зараз докладаються зусилля для відновлення роботи НПЗ", - додав він

Ще один представник НПЗ заявив, що на місці загоряння працює велика група пожежників. В її завдання входить не дати поширитися вогню на інші резервуари з паливом.

На опублікованих в соцмережах відео з місця пожежі видно стовп чорного диму, який піднімається на сотні метрів.

June 2—Tehran, #Iran

Still images of the massive fire and smoke cloud in the Tondguyan Refinery located south of the Iranian capital. pic.twitter.com/7pQcvLZRth — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 2, 2021

June 2—Tehran, #Iran

Close-up footage of the massive fire and smoke cloud in the Tondguyan Refinery located south of the Iranian capital. pic.twitter.com/MwjfzlxA7R — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 2, 2021