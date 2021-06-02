В Ірані сталася пожежа на НПЗ: загорівся резервуар з понад 30 тисячами літрів бензину
В Ірані сталася масштабна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) країни. Загорівся резервуар, в якому знаходиться понад 30 тисяч літрів бензину. Про жертви і постраждалих інформації немає.
Про це повідомило іранське видання Shana.
За його даними, пожежа виникла на Тегеранському НПЗ в результаті витоку палива в одному з резервуарів. У ньому зберігалося близько 20 тисяч барелів (майже 32 тисячі літрів) бензину.
Пожежу обіцяють загасити протягом 12 годин. За словами виконавчого директора НПЗ Хаміда Арманфара, необхідно дочекатися повного вигорання палива в резервуарі. "Зараз докладаються зусилля для відновлення роботи НПЗ", - додав він
Ще один представник НПЗ заявив, що на місці загоряння працює велика група пожежників. В її завдання входить не дати поширитися вогню на інші резервуари з паливом.
На опублікованих в соцмережах відео з місця пожежі видно стовп чорного диму, який піднімається на сотні метрів.
June 2—Tehran, #Iran— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 2, 2021
Still images of the massive fire and smoke cloud in the Tondguyan Refinery located south of the Iranian capital. pic.twitter.com/7pQcvLZRth
June 2—Tehran, #Iran— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 2, 2021
Close-up footage of the massive fire and smoke cloud in the Tondguyan Refinery located south of the Iranian capital. pic.twitter.com/MwjfzlxA7R
June 2—Tehran, #Iran— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 2, 2021
More close-up footage footage from what appears to be very close to the Tondguyan Oil Refinery located south of the Iranian capital. pic.twitter.com/cZS8nYfNvH
Тегеранський НПЗ - це один найбільших нафтопереробних заводів країни. Він забезпечує близько 15% виробництва палива в Ірані. Випускає бензин, дизельне паливо, газойль, мазут та інші нафтопродукти. Знаходиться в південній частині провінції Тегеран.
Нагадаємо, вдень 2 червня найбільший військовий корабель іранського флоту "Харг" (Kharg) загорівся і згодом при дивних обставинах затонув 2 червня в затоці Омана. На кораблі близько 2:25 стався вибух.
Відзначимо,в травні корабель ВМС США виробив близько 30 попереджувальних пострілів з кулемета після наближення до групи американських кораблів в Ормузькій протоці судів ВМС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.