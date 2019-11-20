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В Иране президент аргументировал свое решение, из-за которого вспыхнули протесты

Новости » Политика     20.11.2019 - 18:55
В Иране президент аргументировал свое решение, из-за которого вспыхнули протесты
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Власти нормировали продажу бензина и повысили цены в интересах бедных слоев населения

В Иране президент Хасан Роухани аргументировал повышение цен на топливо из-за которого вспыхнули массовые протесы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, решения нормировать продажу бензина и повысить цены на топливо принято в интересах бедных слоев населения.

Также он одобрительно отозвался о гражданах, которые не стали присоединяться к протестующим и тем самым способствовать, по его словам, "заговору врагов страны".

Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством Ирана в ночь на пятницу, 15 ноября, в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Так, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина.

Напомним, иранские силы безопасности убили по меньшей мере 106 демонстрантов в 21 городе. Но их количество может быть гораздо выше, поскольку в некоторых СМИ говорится о 200 погибших.

Правительство Ирана заявило, что будет использовать любую возможность для экспорта своей нефти, несмотря на санкции США.

Как сообщало РБК-Украина, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.

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