В Ірані президент аргументував своє рішення, через яке спалахнули протести

Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Влади унормувала продаж бензину і підвищили ціни в інтересах бідних верств населення

В Ірані президент Хасан Роухани аргументував підвищення цін на паливо через що спалахнули масові протесы. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, рішення нормувати продаж бензину і підвищити ціни на паливо прийнято на користь бідних верств населення.

Також він схвально відгукнувся про громадян, які не стали приєднуватися до протестуючих і тим самим сприяти, за його словами, "змови ворогів країни".

Рішення нормувати продаж і підвищити ціни на бензин було прийнято урядом Ірану в ніч на п'ятницю, 15 листопада, у зв'язку з тривалою економічною кризою. Так, володар державної бензинової карти може в місяць купити до 60 літрів бензину за ціною еквівалентної 12 евроцентам. Ті, хто має потребу в більшій кількості палива, змушені будуть платити від 24 до 30 центів за літр в залежності від якості бензину.

Нагадаємо, іранські сили безпеки вбили щонайменше 106 демонстрантів у 21 місті. Але їх кількість може бути набагато вище, оскільки у деяких ЗМІ йдеться про 200 загиблих.

Уряд Ірану заявив, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів проти підвищення цін на бензин. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестала працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.