В Иране поезд метро сошел с рельсов, десятки человек получили ранения
Возле столицы Ирана Тегеран произошло столкновение двух поездов метро, в результате того, как один из транспортов сошел с рельсов. По меньшей мере 22 человека пострадали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.
Отмечается, что инцидент произошел после того, как один из поездов сошел с рельсов и столкнулся с другим транспортом.
#مترو کرج-تهران از ریل خارج شد— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) December 22, 2021
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/w4f9gElAbo
Одна из пострадавших сейчас находится в критическом состоянии.
Информации о погибших нет, впрочем, детали инцидента также пока неизвестны.
Several people are reported to have been injured after two metro trains collided outside Tehran.— Sky News (@SkyNews) December 22, 2021
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