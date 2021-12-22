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В Иране поезд метро сошел с рельсов, десятки человек получили ранения

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Среда 22 декабря 2021 15:53
В Иране поезд метро сошел с рельсов, десятки человек получили ранения Фото: в Иране поезд метро сошел с рельсов, десятки человек получили ранения (фото twitter.com/elnuevodiariord)
Автор: Сергей Пышкин

Возле столицы Ирана Тегеран произошло столкновение двух поездов метро, в результате того, как один из транспортов сошел с рельсов. По меньшей мере 22 человека пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как один из поездов сошел с рельсов и столкнулся с другим транспортом.

Одна из пострадавших сейчас находится в критическом состоянии.

Информации о погибших нет, впрочем, детали инцидента также пока неизвестны.

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