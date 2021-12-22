В Иране поезд метро сошел с рельсов, десятки человек получили ранения

Возле столицы Ирана Тегеран произошло столкновение двух поездов метро, в результате того, как один из транспортов сошел с рельсов. По меньшей мере 22 человека пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tasnim .

Отмечается, что инцидент произошел после того, как один из поездов сошел с рельсов и столкнулся с другим транспортом.

#مترو کرج-تهران از ریل خارج شد



خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/w4f9gElAbo — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) December 22, 2021

Одна из пострадавших сейчас находится в критическом состоянии.

Информации о погибших нет, впрочем, детали инцидента также пока неизвестны.