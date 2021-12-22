В Ірані потяг метро зійшов з рейок, десятки людей отримали поранення

Біля столиці Ірану Тегеран сталося зіткнення двох потягів метро, внаслідок того, як один із транспортів зійшов з рейок. Щонайменше 22 особи постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tasnim .

Зазначається, що інцидент стався після того, як один із потягів зійшов з рейок та зіткнувся з іншим транспортом.

#مترو کرج-تهران از ریل خارج شد



خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/w4f9gElAbo — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) December 22, 2021

Одна з постраждалих осіб наразі перебуває у критичному стані.

Інформації про загиблих немає, втім деталі інциденту також поки що невідомі.