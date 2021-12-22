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В Ірані потяг метро зійшов з рейок, десятки людей отримали поранення

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Середа 22 грудня 2021 15:53
В Ірані потяг метро зійшов з рейок, десятки людей отримали поранення Фото: в Ірані потяг метро зійшов з рейок, десятки людей отримали поранення (twitter.com/elnuevodiariord)
Автор: Сергій Пишкін

Біля столиці Ірану Тегеран сталося зіткнення двох потягів метро, внаслідок того, як один із транспортів зійшов з рейок. Щонайменше 22 особи постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tasnim.

Зазначається, що інцидент стався після того, як один із потягів зійшов з рейок та зіткнувся з іншим транспортом.

Одна з постраждалих осіб наразі перебуває у критичному стані.

Інформації про загиблих немає, втім деталі інциденту також поки що невідомі.

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