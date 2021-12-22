В Ірані потяг метро зійшов з рейок, десятки людей отримали поранення
Фото: в Ірані потяг метро зійшов з рейок, десятки людей отримали поранення (twitter.com/elnuevodiariord)
Біля столиці Ірану Тегеран сталося зіткнення двох потягів метро, внаслідок того, як один із транспортів зійшов з рейок. Щонайменше 22 особи постраждали.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tasnim.
Зазначається, що інцидент стався після того, як один із потягів зійшов з рейок та зіткнувся з іншим транспортом.
#مترو کرج-تهران از ریل خارج شد— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) December 22, 2021
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/w4f9gElAbo
Одна з постраждалих осіб наразі перебуває у критичному стані.
Інформації про загиблих немає, втім деталі інциденту також поки що невідомі.
Several people are reported to have been injured after two metro trains collided outside Tehran.— Sky News (@SkyNews) December 22, 2021
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