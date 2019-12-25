В Иране отключили интернет в ряде провинций после призыва к новым акциям протестов

Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Доступ в интернет был заблокирован в провинциях Курдистан, Альборз, Зенджан, Шираз

Власти Ирана начали блокировать доступ к мобильному интернету в некоторых провинциях после того, как оппозиция призвала к новым акциям протеста в четверг. Об этом сообщает Reuters.

Сообщалось, что доступ в интернет был заблокирован в провинциях Курдистан, Альборз, Зенджан, а также в городе Шираз (провинция Фарс), где ранее уже проходили акции протеста. Количество провинций, в которых возникли проблемы с интернетом, может увеличиться.

В ноябре власти Ирана заблокировал интернет примерно на неделю, чтобы помочь подавить политические протесты.

Напомним, с начала антиправительственных протестов в Иране, которые начались в середине ноября, погибли 1,5 тысяч человек. Сведения о погибших предоставили силы безопасности, морги и больницы. Власти страны в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около 0,13 долларов за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в два раза дороже - в 30 тыс. риалов за литр.

К массовым убийствам причастна власть, в ноябре после нескольких дней протестов в разных частях Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи приказал органам власти и правоохранителям сделать все, чтобы митинги прекратились.