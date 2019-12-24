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Во время протестов в Иране погибли 1,5 тыс. людей

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 19:55
Во время протестов в Иране погибли 1,5 тыс. людей
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Среди жертв по меньшей мере 17 подростков и 400 женщин

С начала антиправительственных протестов в Иране, которые начались в середине ноября, погибли 1,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сведения о погибших предоставили силы безопасности, морги и больницы.

"Среди жертв по меньшей мере 17 подростков, 400 женщин, а также сотрудники сил безопасности страны и полиция", - говорится в сообщении.

По информации издания, к массовым убийствам причастна власть, в ноябре после нескольких дней протестов в разных частях Ирана верховный лидер страны Али Хаменеи приказал органам власти и правоохранителям сделать все, чтобы митинги прекратились.

Ранее сообщалось, что в Иране в середине ноября начались массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о преднамеренном сокрытии властями Ирана масштабов репрессивных мер к участникам протестов.

Как сообщало РБК-Украина, США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабные интернет-цензуре во время протестов в стране. В Иране осудили введение санкций со стороны США, заявив, что для нынешней администрации Америки не имеют значения принципы и ценности демократии, прозрачность и права человека, в том числе свобода интернета.

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