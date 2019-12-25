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В Ірані відключили інтернет в ряді провінцій після призову до нових акцій протестів

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 19:30
В Ірані відключили інтернет в ряді провінцій після призову до нових акцій протестів
Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Доступ в інтернет був заблокований в провінціях Курдистан, Альборз, Зенджан, Шираз

Влада Ірану почала блокувати доступ до мобільного інтернету в деяких провінціях після того, як опозиція закликала до нових акцій протесту в четвер. Про це повідомляє Reuters.

Повідомлялося, що доступ в інтернет був заблокований в провінціях Курдистан, Альборз, Зенджан, а також в місті Шираз (провінція Фарс), де раніше вже проходили акції протесту. Кількість провінцій, в яких виникли проблеми з інтернетом, може збільшитися.

У листопаді влада Ірану заблокувала інтернет приблизно на тиждень, щоб допомогти придушити політичні протести.

Нагадаємо, з початку антиурядових протестів в Ірані, які почалися в середині листопада, загинули 1,5 тисячі осіб. Відомості про загиблих надали сили безпеки, морги і лікарні. Влада країни в ніч на 15 листопада оголосила про підвищення цін на бензин на 50% - до 15 тис. іранських ріалів за літр (близько 0,13 доларів за літр). Такі ціни діють при покупці до 60 літрів бензину на місяць, покупка понад норму обійдеться в два рази дорожче - в 30 тис. ріалів за літр.

До масових вбивств причетна влада, в листопаді після декількох днів протестів у різних частинах Ірану верховний лідер країни Алі Хаменеї наказав органам влади і правоохоронцям зробити все, щоб мітинги припинилися.

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