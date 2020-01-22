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В Ірані немає необхідного обладнання для розшифровки "чорних скриньок", - Трюдо

Новини » Політика     22.01.2020 - 06:55
В Ірані немає необхідного обладнання для розшифровки "чорних скриньок", - Трюдо
Фото: авіакатастрофа в Ірані (alihashem_tv)

Він закликав передати бортові самописці у Францію

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вимагає, щоб Іран передав Франції на розшифровку кабінні і бортові реєстратори літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трюдо, для розшифровки даних потрібні кваліфіковані фахівці, але це також питання технології та обладнання, якого немає в Ірані.

"В міжнародному співтоваристві склалася загальна думка про те, що Франція буде правильним місцем для відправки цих ящиків і ми продовжуємо чинити тиск на Іран, щоб він зробив це", - заявив Трюдо.

Раніше Іран запити у США і Франції обладнання для розшифровки чорних ящиків збитого в Тегерані літака "Міжнародних авіаліній України".

РБК-Україна писало, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" і " чорних скриньок.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції Ірану, нібито переплутавши з літаком Сполучених Штатів. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, серед яких 11 українців.

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