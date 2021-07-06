В Иране на нефтепроводе произошел взрыв: есть пострадавшие и погибшие

В Иране взорвался нефтепровод "Чешме-йе хош", расположенный возле города Дехлоран на юге провинции Илам. В результате взрыва погибли три человека, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Mehr News.
"По последним данным, число погибших увеличилось до трех, а раненых - до четырех", - говорится в сообщении агентства.
По его информации, все погибшие и пострадавшие - местные рабочие из Дехлорана.
Изначально сообщалось о двух погибших и одном раненом. Подробностей инцидента пока не поступало.
Инцидент произошел в 20 км от города Шуш на нефтепроводе "Чешме-йе хош". Нефтепровод перекачивает топливо в город Ахваз на юго-западе Ирана.
Напомним, 2 июня на Тегеранском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Загорелся резервуар, в котором находится более 3 млн литров бензина.