Пожар на НПЗ в Иране локализовали: власти сообщили о пострадавших
Пожар на крупнейшем в Иране Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который вспыхнул вечером 2 июня, удалось локализовать. В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы.
Об этом сообщает телеканал BBC.
По данным издания, полная ликвидация пожара будет продолжаться до ночи 3 июня. Заместитель министра нефти Ирана Алиреза Садег Абади поблагодарил пожарных, отметив, что распространение огня в горящих резервуарах находится под контролем.
Глава министерства чрезвычайных ситуаций Ирана Пейман Сабериана сообщил, что в результате пожара на НПЗ пострадали 11 человек. Четверо из них госпитализированы, семерым медики оказали помощь на месте.
Утром 3 июня в местных СМИ появилась информация о взрыве одного из горящих резервуаров. Официальные власти эти данные опровергли.
Как отметил глава по общественным связям Тегеранского НПЗ Шакер Хафаи, причиной пожара не был саботаж. Ее установят в ходе расследования.
June 3—Tehran, #Iran— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 3, 2021
Latest footage of the ongoing blaze at the Tondguyan Oil Refinery located south of the Iranian capital.
The Oil Minister had said last night "there's nothing to worry about." Now the blaze has erupted again & there are reports of an "explosion." pic.twitter.com/YDKSK8hpQo
#UPDATE— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 2, 2021
June 2—Tehran, #Iran
Tehran Oil Refinery Public Relations:
The Tehran Oil Refinery Company will shut down productions for the safety of other refinery units and the employees/workers. pic.twitter.com/pfqleNbufw
Напомним, масштабный пожар на Тегеранском НПЗ вспыхнул 2 июня. Загорелся резервуар, в котором находится более 3 млн литров бензина. О жертвах и пострадавших первоначально не сообщалось.
Тегеранский НПЗ - это один крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Он обеспечивает около 15% производства топлива в Иране. Выпускает бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. Находится в южной части провинции Тегеран.
Отметим, днем 2 июня крупнейший военный корабль иранского флота "Харг" (Kharg) загорелся и впоследствии при странных обстоятельствах затонул в Оманском заливе. На корабле около 02:25 произошел взрыв.