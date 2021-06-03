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Пожар на НПЗ в Иране локализовали: власти сообщили о пострадавших

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Тегеран, Четверг 03 июня 2021 16:05
Пожар на НПЗ в Иране локализовали: власти сообщили о пострадавших Фото: пожар на НПЗ в Иране - власти сообщили о пострадавших (twitter.com/HeshmatAlavi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожар на крупнейшем в Иране Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который вспыхнул вечером 2 июня, удалось локализовать. В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы.

Об этом сообщает телеканал BBC.

По данным издания, полная ликвидация пожара будет продолжаться до ночи 3 июня. Заместитель министра нефти Ирана Алиреза Садег Абади поблагодарил пожарных, отметив, что распространение огня в горящих резервуарах находится под контролем.

Глава министерства чрезвычайных ситуаций Ирана Пейман Сабериана сообщил, что в результате пожара на НПЗ пострадали 11 человек. Четверо из них госпитализированы, семерым медики оказали помощь на месте.

Утром 3 июня в местных СМИ появилась информация о взрыве одного из горящих резервуаров. Официальные власти эти данные опровергли.

Как отметил глава по общественным связям Тегеранского НПЗ Шакер Хафаи, причиной пожара не был саботаж. Ее установят в ходе расследования.

Напомним, масштабный пожар на Тегеранском НПЗ вспыхнул 2 июня. Загорелся резервуар, в котором находится более 3 млн литров бензина. О жертвах и пострадавших первоначально не сообщалось.

Тегеранский НПЗ - это один крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Он обеспечивает около 15% производства топлива в Иране. Выпускает бензин, дизельное топливо, газойль, мазут и другие нефтепродукты. Находится в южной части провинции Тегеран.

Отметим, днем 2 июня крупнейший военный корабль иранского флота "Харг" (Kharg) загорелся и впоследствии при странных обстоятельствах затонул в Оманском заливе. На корабле около 02:25 произошел взрыв.

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