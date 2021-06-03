Пожар на НПЗ в Иране локализовали: власти сообщили о пострадавших

Пожар на крупнейшем в Иране Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который вспыхнул вечером 2 июня , удалось локализовать. В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы.

Об этом сообщает телеканал BBC .

По данным издания, полная ликвидация пожара будет продолжаться до ночи 3 июня. Заместитель министра нефти Ирана Алиреза Садег Абади поблагодарил пожарных, отметив, что распространение огня в горящих резервуарах находится под контролем.

Глава министерства чрезвычайных ситуаций Ирана Пейман Сабериана сообщил, что в результате пожара на НПЗ пострадали 11 человек. Четверо из них госпитализированы, семерым медики оказали помощь на месте.

Утром 3 июня в местных СМИ появилась информация о взрыве одного из горящих резервуаров. Официальные власти эти данные опровергли.

Как отметил глава по общественным связям Тегеранского НПЗ Шакер Хафаи, причиной пожара не был саботаж. Ее установят в ходе расследования.

June 3—Tehran, #Iran

Latest footage of the ongoing blaze at the Tondguyan Oil Refinery located south of the Iranian capital.



The Oil Minister had said last night "there's nothing to worry about." Now the blaze has erupted again & there are reports of an "explosion." pic.twitter.com/YDKSK8hpQo — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 3, 2021