RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Ірані на нафтопроводі стався вибух: є постраждалі і загиблі

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ірані вибухнув нафтопровід "Чешме-йе хош", розташований біля міста Дехлоран на півдні провінції Ілам. В результаті вибуху загинули три людини, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mehr News.

"За останніми даними, кількість загиблих збільшилася до трьох, а поранених - до чотирьох", - йдеться в повідомленні агентства.

За його інформацією, всі загиблі і постраждалі - місцеві робітники з Дехлорана.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого. Подробиць інциденту поки не надходило.

Інцидент стався в 20 км від міста Шуш на нафтопроводі "Чешме-йе хош". Нафтопровід перекачує паливо в місто Ахваз на південному заході Ірану.

Нагадаємо, 2 червня на Тегеранському НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Загорівся резервуар, в якому знаходиться понад 3 млн літрів бензину.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІраннефтепроводпроисшествиеВибух