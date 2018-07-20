В Иране на нефтехранилище произошел взрыв, есть потерпевшие

Пожар в Иране не ликвидирован - цистерны с нефтепродуктами продолжают гореть

В Иране на нефтехранилище в пятницу, 20 июля, прогремел мощный взрыв. В результате двое человек получили ранения, передает Reuters.

Сообщается, что взрыв прогремел в нефтехранилище в промышленной зоне района Хомейн расположенном в провинции Маркази. Взрыв ранил двух человек. Еще двое числятся пропавшими без вести.

Пожар не ликвидирован - цистерны с нефтепродуктами продолжают гореть. В ликвидации возгорания принимают участие спасатели из Хомейна и близлежащих районов провинции.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, 18 июля 2018 года на севере Ирака в городе Киркук произошла серия взрывов, в результате пострадали восемь человек.

Первый инцидент произошел в центре Киркука, второй - у трассы, ведущей в Багдад, третий - в районе Думейз.

Ранее, 15 июля, Афганистане вследствие взрыва в Кабуле возле здания Министерства развития сельских районов погибли по меньшей мере шесть человек.