В столице Афганистана прогремел взрыв возле здания министерства, есть жертвы

Это вторая атака на министерство за последний месяц

В столице Афганистана Кабуле вследствие взрыва возле здания Министерства развития сельских районов погибли, по меньшей мере, шесть человек. Об сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя ведомства.

Еще примерно шесть человек получили ранения.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 16:30 по местному времени (15:00 по Киеву) в районе Даруламан.

Официальный представитель министерства Фаридун Азханд утверждает, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот ведомства, когда сотрудники выходили из здания.

Это вторая атака на министерство за немного более чем месяц.

Напомним, 11 июня в Кабуле возле Министерства по восстановлению и развитию сельских районов подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в тот момент, когда часть сотрудников министерства покидала здание.