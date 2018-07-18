На севере Ирака произошла серия взрывов, есть пострадавшие

На севере Ирака произошли три взрыва

В городе Киркук на севере Ирака произошла серия взрывов, в результате пострадали восемь человек. Об этом сообщает портал Shafaaq News.

Как сообщается, первый инцидент произошел в центре Киркука, второй - у трассы, ведущей в Багдад, третий - в районе Думейз.

Отмечено, что по предварительным данным, в результате взрывов пострадали восемь человек, двое находятся в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Ирака произошел самоподрыв терориста-смертника на грузовике, десятки погибших. "Сильный взрыв" произошел на овощном рынке Туз-Хурмату.

Так, в результате подрыва террориста-смертника грузовика в Ираке погибли не менее 20 человек. Около 40 человек получили ранения в результате взрыва грузовика, около рынка в северном иракском городе Туз-Хурмату, к югу от нефтяного города Киркук.