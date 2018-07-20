В Ірані у нафтосховищі стався вибух, є потерпілі

Новини Надзвичайні події 20.07.2018 - 16:39
Фото: вибух в Ірані (azattyq org)
Фото: вибух в Ірані (azattyq org)

Пожежа в Ірані не ліквідована - цистерни з нафтопродуктами продовжують горіти

В Ірані на нафтосховищі в п'ятницю, 20 липня, прогримів потужний вибух. В результаті двоє людей отримали поранення, передає Reuters.

Повідомляється, що вибух прогримів в нафтосховище в промисловій зоні району Хомейн розташованому в провінції Марказі. Вибух поранив двох людей. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Пожежа не ліквідована - цистерни з нафтопродуктами продовжують горіти. У ліквідації пожежі беруть участь рятувальники з Хомейна та прилеглих районів провінції.

Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року на півночі Іраку в місті Кіркук сталася серія вибухів, в результаті постраждали вісім людей.

Перший інцидент стався в центрі Кіркука, другий - біля траси, що веде в Багдад, третій - в районі Думейз.

Раніше, 15 липня, Афганістані внаслідок вибуху в Кабулі біля будівлі Міністерства розвитку сільських районів загинули щонайменше шість людей.

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Теги:  Іран,  нефтебаза,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС