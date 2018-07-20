В Ірані у нафтосховищі стався вибух, є потерпілі
Пожежа в Ірані не ліквідована - цистерни з нафтопродуктами продовжують горіти
В Ірані на нафтосховищі в п'ятницю, 20 липня, прогримів потужний вибух. В результаті двоє людей отримали поранення, передає Reuters.
Повідомляється, що вибух прогримів в нафтосховище в промисловій зоні району Хомейн розташованому в провінції Марказі. Вибух поранив двох людей. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Пожежа не ліквідована - цистерни з нафтопродуктами продовжують горіти. У ліквідації пожежі беруть участь рятувальники з Хомейна та прилеглих районів провінції.
Обставини інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, 18 липня 2018 року на півночі Іраку в місті Кіркук сталася серія вибухів, в результаті постраждали вісім людей.
Перший інцидент стався в центрі Кіркука, другий - біля траси, що веде в Багдад, третій - в районі Думейз.
Раніше, 15 липня, Афганістані внаслідок вибуху в Кабулі біля будівлі Міністерства розвитку сільських районів загинули щонайменше шість людей.