В Ірані у нафтосховищі стався вибух, є потерпілі

Пожежа в Ірані не ліквідована - цистерни з нафтопродуктами продовжують горіти

В Ірані на нафтосховищі в п'ятницю, 20 липня, прогримів потужний вибух. В результаті двоє людей отримали поранення, передає Reuters.

Повідомляється, що вибух прогримів в нафтосховище в промисловій зоні району Хомейн розташованому в провінції Марказі. Вибух поранив двох людей. Ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Пожежа не ліквідована - цистерни з нафтопродуктами продовжують горіти. У ліквідації пожежі беруть участь рятувальники з Хомейна та прилеглих районів провінції.

Обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року на півночі Іраку в місті Кіркук сталася серія вибухів, в результаті постраждали вісім людей.

Перший інцидент стався в центрі Кіркука, другий - біля траси, що веде в Багдад, третій - в районі Думейз.

Раніше, 15 липня, Афганістані внаслідок вибуху в Кабулі біля будівлі Міністерства розвитку сільських районів загинули щонайменше шість людей.