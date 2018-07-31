В Ірані назвали умови для зустрічі керівництва країни з Трампом

Новини Політика 31.07.2018 - 04:15
Фото: президент Ірану Гасан Роухані (facebook.com/MIDRussia)
Фото: президент Ірану Гасан Роухані (facebook.com/MIDRussia)

Сполучені Штати повинні підтвердити прихильність виконанню ядерної угоди з Іраном

В Ірані заявили, що Сполучені Штати повинні підтвердити прихильність виконанню ядерної угоди перед зустріччю з іранським керівництвом. Про це написав радник президента Ірану Хамід Абуталебі в Twitter.

З його слів, "вимостити вибоїсту дорогу переговорів між Іраном і Америкою" можна "повагою до прав іранської нації, зниженням ворожості і поверненням до ядерної угоди".

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з керівництвом Ірану "у будь-який час" і без "попередніх умов".

"Я, звичайно, зустрінуся з Іраном, якщо вони захочуть зустрітися. Я вірю, що вони зрештою захочуть зустрітися. Я готовий зустрітися, коли вони забажають", - сказав Трамп.

 

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