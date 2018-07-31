В Ірані назвали умови для зустрічі керівництва країни з Трампом

Сполучені Штати повинні підтвердити прихильність виконанню ядерної угоди з Іраном

В Ірані заявили, що Сполучені Штати повинні підтвердити прихильність виконанню ядерної угоди перед зустріччю з іранським керівництвом. Про це написав радник президента Ірану Хамід Абуталебі в Twitter.

З його слів, "вимостити вибоїсту дорогу переговорів між Іраном і Америкою" можна "повагою до прав іранської нації, зниженням ворожості і поверненням до ядерної угоди".

سال گذشته در مجمع عمومی UN پس از تهدید ملت بزرگ ایران، موضوع ملاقات دو رییس جمهور مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج از برجام، ملاقات بدون پیش شرط عنوان می شود!

کسانی که به گفتگو به عنوان روش حل اختلافات در جوامع متمدن باور دارند، باید به ابزار آن هم ملتزم باشد: pic.twitter.com/NN0jK8evmh — Hamid Aboutalebi (@DrAboutalebi) July 30, 2018

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з керівництвом Ірану "у будь-який час" і без "попередніх умов".

"Я, звичайно, зустрінуся з Іраном, якщо вони захочуть зустрітися. Я вірю, що вони зрештою захочуть зустрітися. Я готовий зустрітися, коли вони забажають", - сказав Трамп.