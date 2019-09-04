В Иране назвали условие возвращения к соблюдению ядерной сделки

Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов. Об этом сообщают иранские СМИ.

Иран хочет получить кредит в течение четырех месяцев.

"С нашей точки зрения, возвращение к полному исполнению ядерной сделки зависит от того, получим ли мы 15 млрд долларов в течение четырех месяцев. В противном случае мы продолжим сокращение обязательств", - сказал он.

РБК-Украина писало, что Иран 5 сентября может объявить об отказе от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры.

РБК-Украина писало, что Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.