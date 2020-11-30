ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Иране назвали еще один якобы след Израиля в убийстве ядерщика

Тегеран, Понедельник 30 ноября 2020 10:22
В Иране назвали еще один якобы след Израиля в убийстве ядерщика
Фото: место убийства ученого Мохсена Фахризаде (twitter.com/EnglishFars)
Автор: РБК-Украина

Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде было осуществлено из оружия якобы израильского производства. По данным источников, это оружие имеет характерные признаки.

Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.

Сообщается, что найденные на месте убийства элементы оружия якобы указывают на израильское происхождение. В частности, пока еще по неофициальной информации, на оружии имеется соответствующий логотип, характерный продукции военной промышленности Израиля.

Более подробной информации на данный момент нет.

Напомним, убийство Фахризаде произошло на прошлой неделе. Его называли отцом ядерной программы Ирана. Инцидент произошел неподалеку от Тегерана, известно, что сначала произошел взрыв, после чего его автомобиль расстреляли из пулемета. Он и его несколько телохранителей умерли в больнице. Иранская сторона утверждает, что оружием управляли дистанционно.

Военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что убийством Фахризаде якобы Израиль хочет развязать полномасштабную войну в последние недели президентства Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ИзраильИранученые

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь