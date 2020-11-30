В Иране назвали еще один якобы след Израиля в убийстве ядерщика

Фото: место убийства ученого Мохсена Фахризаде (twitter.com/EnglishFars)

Убийство иранского ядерщика Мохсена Фахризаде было осуществлено из оружия якобы израильского производства. По данным источников, это оружие имеет характерные признаки.

Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.

Сообщается, что найденные на месте убийства элементы оружия якобы указывают на израильское происхождение. В частности, пока еще по неофициальной информации, на оружии имеется соответствующий логотип, характерный продукции военной промышленности Израиля.

Более подробной информации на данный момент нет.

Напомним, убийство Фахризаде произошло на прошлой неделе. Его называли отцом ядерной программы Ирана. Инцидент произошел неподалеку от Тегерана, известно, что сначала произошел взрыв, после чего его автомобиль расстреляли из пулемета. Он и его несколько телохранителей умерли в больнице. Иранская сторона утверждает, что оружием управляли дистанционно.

Военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что убийством Фахризаде якобы Израиль хочет развязать полномасштабную войну в последние недели президентства Дональда Трампа.