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В Иране назвали версию убийства известного ученого-ядерщика

Тегеран, Понедельник 30 ноября 2020 03:49
В Иране назвали версию убийства известного ученого-ядерщика
Фото: место убийства ученого (twitter.com/EnglishFars)
Автор: Артур Родивилов

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называют руководителем ядерной программы Ирана, был убит из оружия, управляющегося дистанционно. Убийство произошло утром 27 ноября под Тегераном.

Об этом сообщает иранское новостное агентство Fars.

Ученый ехал на бронированном автомобиле, его сопровождали три машины из службы его охраны. Одна из машин охраны двигалась впереди и оторвалась, чтобы проверить обстановку. В этот момент в автомобиль Фахризаде попали нескольку пуль и ученый вышел из машины, подумав, что машина с чем-то столкнулась или возникли проблемы с двигателем, передает агентство.

После этого из машины Nissan, которая стояла в 150 м от автомобиля ученого, был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия, управление которым велось дистанционно.

По данным Fars, две пули попали в бок, и одна в спину Фахризаде, в результате чего был поврежден спиной мозг.

Ученого своим телом укрыл телохранитель, по которому также попало несколько пуль. После этого Nissan взорвался. На месте убийства не было никого, кроме супругов Фахризаде и охраны. Владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 октября.

Напомним, 27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Кроме того, военный советник верховного лидера Ирана заявил, что убийство Мохсена Фахризаде может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками перед уходом с должности президента США Дональда Трампа.

Добавим, что в Иране считают, что к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть причастны США и Израиль.

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