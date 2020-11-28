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Убийство ученого-ядерщика: Иран обвинил Израиль в попытке развязать войну перед уходом Трампа

Суббота 28 ноября 2020 03:14
Убийство ученого-ядерщика: Иран обвинил Израиль в попытке развязать войну перед уходом Трампа
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Инна Собора

Военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прокомменитировал убийство иранского ученого Мохсена Фахризаде. Он заявил, что Израиль хочет развязать полномасштабную войну в последние недели президентства американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет "Голос Америки".

Убийство Мохсена Фахризаде может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками в последние недели работы администрации Трампа.

Иран пообещал нанести "сокрушительный удар" по причастным к убийства ученого и "заставить сожалеть о содеянном".

"В последние дни политической жизни своего ... союзника (президента США Дональда Трампа) сионисты (Израиль) стремятся усилить давление на Иран и развязать полномасштабную войну", - написал советник верховного лидера Ирана в Twitter.

Ранее главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави заявил, что армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам.

27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

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