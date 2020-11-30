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В Ірані назвали ще один нібито слід Ізраїлю у вбивстві ядерника

Тегеран, Понеділок 30 листопада 2020 10:22
В Ірані назвали ще один нібито слід Ізраїлю у вбивстві ядерника
Фото: місце вбивства вченого Мохсена Фахрізаде (twitter.com/EnglishFars)
Автор: РБК-Україна

Вбивство іранського ядерника Мохсена Фахрізаде було здійснено зі зброї нібито ізраїльського виробництва. За даними джерел, ця зброя має характерні ознаки.

Про це повідомляє іранський державний телеканал Press TV.

Повідомляється, що знайдені на місці вбивства елементи зброї нібито вказують на ізраїльське походження. Зокрема, поки ще за неофіційною інформацією, на зброї є відповідний логотип, характерний продукції військової промисловості Ізраїлю.

Більш детальної інформації наразі немає.

Нагадаємо, вбивство Фахрізаде сталося минулого тижня. Його називали батьком ядерної програми Ірану. Інцидент стався неподалік від Тегерана, відомо, що спочатку стався вибух, після чого його автомобіль розстріляли з кулемета. Він та його кілька охоронців померли в лікарні. Іранська сторона стверджує, що зброєю управляли дистанційно.

Військовий радник верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї заявив, що вбивством Фахрізаде нібито Ізраїль хоче розв'язати повномасштабну війну в останні тижні президентства Дональда Трампа.

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