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В Иране не намерены передавать "черные ящики" самолета МАУ

Новости » Общество     15.02.2020 - 06:50
В Иране не намерены передавать "черные ящики" самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

В то же время, в Иране не собираются расшифровывать "черные ящики"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о решении иранских властей не расшифровывать "черные ящики" сбитого украинского Boeing 737 без заинтересованных сторон, а также не передавать их какой-либо стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американскому телеканалу NBC News.

Министр отметил, что в Иране не могут расшифровать данные боровых самописцев без помощи западных экспертов. Однако он выступил в защиту позиции правительства об отказе передавать это оборудование другим странам.

По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

РБК-Украина писало, что записи с "черных ящиков" украинского самолета, который сбили иранские военные, будут отправлены для расшифровки во Францию. Позже французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровка бортовых самописцев будет происходить в Украине.

В Иране нет необходимого оборудования для расшифровки "черных ящиков", - Трюдо Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков
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