В Ірані почали відновлювати доступ в інтернет

Фото: протести в Ірані (twitter.com/mlnangalama)

Відновлення інтернет-з'єднання в Ірані охопило лише 10% території країни

В Ірані частково відновили доступ в інтернет після початку масових протестів, що спалахнули через підвищення цін на бензин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Вища рада національної безпеки Ірану розблокувала доступ в інтернет в деяких районах - в Хормозгане, Керманшахе, Араку, Мешхеді, Куме, Тебрізі, Хамадані, Бушер, а також частково в Тегерані.

"Доступ в інтернет поступово відновлюється в країні", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними неурядової організації NetBlocks, що стежить за доступом в інтернет по всьому світу, відновлення інтернет-з'єднання в Ірані охопило лише 10% території країни.

Нагадаємо, іранські сили безпеки вбили щонайменше 106 демонстрантів у 21 місті. Але їх кількість може бути набагато вище, оскільки у деяких ЗМІ йдеться про 200 загиблих.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів проти підвищення цін на бензин. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестала працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.