В Иране коронавирус обнаружили у чиновника

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Вирусом заразился глава одного из округов Тегерана

В Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.

О состоянии чиновника не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране составляет 18. Известно о как минимум 4 умерших от болезни. В Министерстве здравоохранения Ирана вчера сообщали о 2 летальных случаях.

Также РБК-Украина писало, что в Италии из-за резкого повышения количества зараженных коронавирусом изолировали 10 городов. Власти Северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после выявления новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, в Италии зафиксировали первую смерть зараженного коронавирусом. В регионе Венето умер 78-летний мужчина по имени Андриано Тревизан. Он скончался в больнице вечером пятницы, 21 февраля.