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В Ірані коронавірус виявили в чиновника

Новини » Надзвичайні події     22.02.2020 - 08:54
В Ірані коронавірус виявили в чиновника
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вірусом заразився глава одного з округів Тегерана

В Ірані коронавірусом заразився глава одного з округів Тегерана Мертеза Рахманзаде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними іранського державного телебачення, глава 13 округу столиці був госпіталізований з симптомами коронавірусного захворювання у п'ятницю, 21 лютого. В лікарні тест на коронавірус дав позитивний результат.

Про стан чиновника не повідомляють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Ірані становить 18. Відомо про щонайменше 4 померлих від хвороби. У Міністерстві охорони здоров'я Ірану минулої доби повідомляли про 2 летальні випадки.

Також РБК-Україна писало, що в Італії через різке підвищення кількості заражених коронавірусом ізолювали 10 міст. Влада Північної Італії в п'ятницю розпорядилася закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після виявлення нових випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, в Італії зафіксували першу смерть зараженого коронавірусом. У регіоні Венето помер 78-річний чоловік на ім'я Андріано Тревізан. Він помер в лікарні ввечері п'ятниці, 21 лютого.

У Південній Кореї захворюваність коронавірусом за добу зросла, в Китаї - знизилася Літак та автобуси, які привезли евакуйованих з Китаю українців, продезінфікували, - МВС
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