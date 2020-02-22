В Ірані коронавірус виявили в чиновника

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Вірусом заразився глава одного з округів Тегерана

В Ірані коронавірусом заразився глава одного з округів Тегерана Мертеза Рахманзаде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними іранського державного телебачення, глава 13 округу столиці був госпіталізований з симптомами коронавірусного захворювання у п'ятницю, 21 лютого. В лікарні тест на коронавірус дав позитивний результат.

Про стан чиновника не повідомляють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Ірані становить 18. Відомо про щонайменше 4 померлих від хвороби. У Міністерстві охорони здоров'я Ірану минулої доби повідомляли про 2 летальні випадки.

Також РБК-Україна писало, що в Італії через різке підвищення кількості заражених коронавірусом ізолювали 10 міст. Влада Північної Італії в п'ятницю розпорядилася закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після виявлення нових випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, в Італії зафіксували першу смерть зараженого коронавірусом. У регіоні Венето помер 78-річний чоловік на ім'я Андріано Тревізан. Він помер в лікарні ввечері п'ятниці, 21 лютого.