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Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе только после отмены санкций США 

Автор: Инна Собора

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи озвучил "окончательное и необратимое" решение Тегерана по ядерной сделке. Оно заключается в том, чтобы вернуться к соблюдению ядерной сделки 2015 года только в том случае, если Вашингтон снимет санкции против Ирана

Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом аятолла Хаменеи отреагировал на недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не снимут санкции просто для того, чтобы вернуть Иран за стол переговоров.

"Иран выполнил все свои обязательства по сделке, в отличии от Соединенных Штатов и трех европейских стран... Если они хотят, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам, Соединенные Штаты на практике должны отменить все санкции. Это необратимое и окончательное решение, и все иранские официальные лица достигли консенсуса по нему", - заявил Хаменеи.

Напомним, Байден заявил, что США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Он считает, что это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

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