Іран готовий відновити переговори по ядерній програмі тільки після скасування санкцій США

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї озвучив "остаточне і безповоротне" рішення Тегерана по ядерній угоді. Воно полягає в тому, щоб повернутися до дотримання ядерної угоди 2015 року тільки в тому випадку, якщо Вашингтон зніме санкції проти Ірану

Таким чином аятолла Хаменеї відреагував на нещодавню заяву президента США Джо Байдена про те, що Сполучені Штати не знімуть санкції просто для того, щоб повернути Іран за стіл переговорів.

"Іран виконав всі свої зобов'язання по операції, на відміну від Сполучених Штатів і трьох європейських країн... Якщо вони хочуть, щоб Іран повернувся до своїх зобов'язань, Сполучені Штати на практиці повинні скасувати всі санкції. Це незворотнє та остаточне рішення, і всі іранські офіційні особи досягли консенсусу щодо нього", - заявив Хаменеї.