Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе только после отмены санкций США 

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи озвучил "окончательное и необратимое" решение Тегерана по ядерной сделке. Оно заключается в том, чтобы вернуться к соблюдению ядерной сделки 2015 года только в том случае, если Вашингтон снимет санкции против Ирана

Таким образом аятолла Хаменеи отреагировал на недавнее заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не снимут санкции просто для того, чтобы вернуть Иран за стол переговоров.

"Иран выполнил все свои обязательства по сделке, в отличии от Соединенных Штатов и трех европейских стран... Если они хотят, чтобы Иран вернулся к своим обязательствам, Соединенные Штаты на практике должны отменить все санкции. Это необратимое и окончательное решение, и все иранские официальные лица достигли консенсуса по нему", - заявил Хаменеи.