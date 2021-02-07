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Іран готовий відновити переговори по ядерній програмі тільки після скасування санкцій США

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 22:59
Іран готовий відновити переговори по ядерній програмі тільки після скасування санкцій США Фото: Алі Хаменеї (russian.khamenei.ir)
Автор: Инна Собора

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї озвучив "остаточне і безповоротне" рішення Тегерана по ядерній угоді. Воно полягає в тому, щоб повернутися до дотримання ядерної угоди 2015 року тільки в тому випадку, якщо Вашингтон зніме санкції проти Ірану

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином аятолла Хаменеї відреагував на нещодавню заяву президента США Джо Байдена про те, що Сполучені Штати не знімуть санкції просто для того, щоб повернути Іран за стіл переговорів.

"Іран виконав всі свої зобов'язання по операції, на відміну від Сполучених Штатів і трьох європейських країн... Якщо вони хочуть, щоб Іран повернувся до своїх зобов'язань, Сполучені Штати на практиці повинні скасувати всі санкції. Це незворотнє та остаточне рішення, і всі іранські офіційні особи досягли консенсусу щодо нього", - заявив Хаменеї.

Нагадаємо, Байден заявив, що США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп. Він вважає, що це повинно підштовхнути Іран до переговорів про Спільне всеосяжний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Тегерана.

Раніше Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

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