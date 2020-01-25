В Иране экстренно сел пассажирский самолет

В аэропорту Тегерана Мехрабад 25 января совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tansim.

Сообщается, что самолет вылетел в Стамбул из международного аэропорта Имама Хомейни, но столкнулся с технической неисправностью и вернулся в другую воздушную гавань иранской столицы.

По словам представителя аэропорта имени Хомейни, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Их число не уточняется.

Напомним, 8 января 2020 года произошла авиакатастрофа в Иране. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.

В международном аэропорту Ньюварк, в Нью-Йорке, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines. У самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.