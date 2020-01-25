В Ірані екстрено сів пасажирський літак

В аеропорту Тегерана Мехрабад 25 січня здійснив екстрену посадку літак місцевої авіакомпанії Iran Air Tour. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tansim.

Повідомляється, що літак вилетів в Стамбул з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, але зіткнувся з технічною несправністю і повернувся в іншу повітряну гавань іранської столиці.

За словами представника аеропорту імені Хомейні, ніхто з пасажирів або членів екіпажу не постраждав. Їх кількість не уточнюється.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року сталася авіакатастрофа в Ірані. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту. Серед них - 11 українців.

У міжнародному аеропорту Ньюварк, в Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines. У літака сталися проблеми з двигуном відразу після вильоту.