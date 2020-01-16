Трамп и Эрдоган осудили атаку Ирана на украинский самолет

Фото: Трамп и Эрдоган (flickr.com/The.White.House)

Трамп и Эрдоган выразили недовольство властями в Тегеране

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили атаку Ирана на украинский самолет. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Трамп и Эрдоган выразили недовольство властями в Тегеране.

Напомним, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту. Среди них - 11 украинцев.

Кабмин выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. По словам премер-министра Алексея Гончарука, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи.

Отметим, что в Иране до сих пор остаются 10 украинских специалистов, которые были направлены туда для расследования причин авиакатастрофы.

Также представители Канады посетили место крушения самолета "Международных авиалиний Украины" и вскоре займутся изучением обломков самолета.

Вчера президент Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, которые погибли в результате сбития самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране.