Іран знову вдарив ракетами по Ізраїлю, у Хайфі горить НПЗ: що відомо

Зазначається, що сили протиповітряної оборони збивали ракети над Тель-Авівом. Також лунали сирени повітряної тривоги в Єрусалимі.

За даними організації "Маген Давид Адом", внаслідок атаки кілька людей отримали легкі поранення. В місцях прильотів виникли пожежі.

У місті Петах-Тіква іранська ракета влучила у житловий будинок, виникла пожежа. За останніми даними, у місті загинули троє людей.

Пошкоджені житлові будинки

В центральній частині Ізраїлю іранські ракети влучили у два багатоквартирні будинки. Двоє людей отримали поранення середньої тяжкості, а десять інших - легкі.

Медичний центр Іхілов у Тель-Авіві повідомляє, що після останнього обстрілу балістичними ракетами з Ірану до лікарні потрапили чотири людини. Вони перебувають у стані від легкого до помірного.

В одному з районів Тель-Авів під назвою Буш-Дан через влучання у житловий будинок, евакуйовані 20 поранених людей.

У Тель-Авіві пошкоджено енергомережу

Ізраїльська електрична корпорація повідомила, що іранські удари пошкодили місцеву електромережу в центральній частині Ізраїлю.

"На місцях працюють бригади, які займаються усуненням небезпеки для безпеки, зокрема ризику ураження електричним струмом через пошкоджені електропроводи", - повідомили у корпорації.

"Одночасно проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", - додала вона.

Удар по НПЗ у Хайфі

У прибережному ізраїльському місті Хайфа сталися вибухи, внаслідок яких були пошкоджені будівлі та загорілася інфраструктура.

Під час ракетного обстрілу, небо над НПЗ було освітлене. Будівлі та інфраструктура спалахували, коли ракети влучали у ціль.

Оновлено 05:40

За даними видання Ynet, кількість госпіталізованих в Ізраїлі зросла до 29.