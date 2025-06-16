Иран снова ударил ракетами по Израилю, в Хайфе горит НПЗ: что известно

Иран снова атаковал баллистическими ракетами Израиль. Под удар попали центральные районы страны, в частности города Хайфа, а также Тель-Авив и его пригороды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля, The Times of Israel, Sky News, Ynet, CNN.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны сбивали ракеты над Тель-Авивом. Также звучали сирены воздушной тревоги в Иерусалиме.
По данным организации "Маген Давид Адом", в результате атаки несколько человек получили легкие ранения. В местах прилетов возникли пожары.
В городе Петах-Тиква иранская ракета попала в жилой дом, возник пожар.
В центральной части Израиля иранские ракеты попали в два многоквартирных дома. Два человека получили ранения средней тяжести, а десять других - легкие.
Медицинский центр Ихилов в Тель-Авиве сообщает, что после последнего обстрела баллистическими ракетами из Ирана в больницу попали четыре человека. Они находятся в состоянии от легкого до умеренного.
В одном из районов Тель-Авива под названием Буш-Дан из-за попадания в жилой дом эвакуированы 20 раненых человек.
Израильская электрическая корпорация сообщила, что иранские удары повредили местную электросеть в центральной части Израиля.
"На местах работают бригады, которые занимаются устранением опасности для безопасности, в частности риска поражения электрическим током из-за поврежденных электропроводов", - сообщили в корпорации.
"Одновременно проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", - добавили в корпорации.
В прибрежном израильском городе Хайфа произошли взрывы, в результате которых были повреждены здания и загорелась инфраструктура.
Во время ракетного обстрела, небо над НПЗ было освещено. Здания и инфраструктура вспыхивали, когда ракеты попадали в цель.
По данным издания Ynet, количество госпитализированных в Израиле возросло до 29.
В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по военной и ядерной инфраструктуре Ирана в рамках операции под названием "Львиный народ".
Причиной для начала активных действий стал срыв переговорного процесса между Ираном и США по заключению нового ядерного соглашения.
Во время авиаудара в районе Тегерана было уничтожено двадцать высокопоставленных офицеров Ирана, а также несколько специалистов, участвовавших в разработке ядерного потенциала.
С пятницы по воскресенье страны обменивались ракетно-дроновыми ударами по инфраструктуре друг друга.
В воскресенье вечером израильская армия со своей стороны заявила о завершении операции, поскольку поразила все объекты, использовавшиеся для разработки Ираном ядерного оружия.
За весь период операции Израиль нанес по Ирану около 250 ударов по 720 целям.
Вечером 15 июня Иран также обстрелял Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.
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