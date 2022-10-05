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Іран знову спростував постачання безпілотників Росії

Фото: Іран знову спростував постачання безпілотників Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Іран знову спростовує постачання безпілотників Росії для їхнього використання у війні проти України.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання Іраном безпілотників до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованими і не підтверджує їх", - заявив він.

Також Канаані стверджує, що з початку війни Тегеран виступає за "чітку політику активної неупередженості та протидії війні".

"Іран завжди заявляв про необхідність вирішення розбіжностей мирним шляхом шляхом діалогу", - цитує агентсво представника іранського дипвідомства.

Іранські безпілотники в Україні

Як відомо, ще у липні США попереджали про те, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України. Пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, щоб оглянути БПЛА.

Вперше іранські БПЛА були збиті над Україною 13 вересня. Тоді ж повітряну ціль приземлили поблизу Куп'янська Харківської області. Варто зазначити, що іранські безпілотники використовують в Україні під іншою назвою. Окупанти перейменують "Shahed-136" на "Герань-2".

Через постачання бойових дронів Росії українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві. Тегеран у свою чергу заявив про нібито "вплив третіх країн" на рішення України.

Варто зазначити, що російські війська останнім часом досить активно використовують іранські безпілотники у війні проти України. Лише сьогодні вночі окупанти запустили по Київській області близько 12 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, а також є поранений.

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