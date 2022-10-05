Иран вновь опроверг поставки беспилотников России

"Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставке Ираном беспилотников в Россию для использования в украинском конфликте необоснованными и не подтверждает их", - заявил он.

Также Канаани утверждает, что с начала войны Тегеран выступает за "четкую политику активной беспристрастности и противодействия войне".

"Иран всегда заявлял о необходимости разрешения разногласий мирным путем путем диалога", - цитирует агентсво представителя иранского дипведомства.

Иранские беспилотники в Украине

Как известно, еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Впервые иранские БПЛА были сбиты над Украиной 13 сентября. Тогда же воздушную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Стоит отметить, что иранские беспилотники используются в Украине под другим названием. Оккупанты переименовуют "Shahed-136" на "Герань-2".

Из-за поставок боевых дронов России украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Тегеран в свою очередь заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.

Стоит отметить, что российские войска последнее время довольно активно используют иранские беспилотники в войне против Украины. Только сегодня ночью оккупанты запустили по Киевской области около 12 дронов-камикадзе. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, а также есть раненый.