Іран знову перекрив Ормуз, США обіцяють "гарантії" щодо Ізраїлю, - ЗМІ

Іран обмежив прохід суден Ормузькою протокою, попри підписання угоди зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та CNN.
Bild пише, що в районі протоки пролунали попереджувальні постріли, а Корпус вартових ісламської революції по радіо закликав судна не наближатися до цієї зони.
Водночас офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.
При цьому Тегеран заявив, що прохід суден залишається можливим - за умови попереднього подання заявки. Вони схвалюються лише за умови дотримання встановлених вимог.
Сьогодні Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на атаку "Хезболли", в результаті якої загинули чотири солдати, попри меморандум США та Ірану, який передбачає зупинку конфлікту на всіх фронтах.
Bild зазначає, що переговори між США та Іраном, заплановані на сьогодні у Швейцарії, були відкладені. Уряд США пояснив це складними логістичними умовами, проте ЗМІ пояснюють це зволіканням Тегерану з відправкою своєї делегації через операцію Ізраїлю в Лівані.
CNN з посиланням на джерело повідомляє, що США передали Ірану інформацію про те, що Ізраїль не буде посилювати атаки в Лівані.
"Хезболла" порушила режим припинення вогню. Ізраїль погодився залишити все як є, про що було повідомлено іранцям, і тепер "Хезболла" має припинити це", - відповіло воно на питання щодо надання гарантій США.
Ізраїльське джерело повідомило CNN, що прем’єр-міністр Ізраїлю наразі не планує жодних подальших заходів у відповідь проти "Хезболли".
Нагадаємо, в ніч на 18 червня президент США повідомив про укладення рамкової угоди між Вашингтоном і Тегераном. Хоча офіційне підписання документа було заплановане на п'ятницю, сторони досягли домовленостей раніше та оформили їх у дистанційному форматі.
Після цього Трамп доручив повністю припинити проведення морських операцій в іранських портах і прилеглих акваторіях.
Протягом наступних 60 днів США та Іран мають підготувати й погодити мирну угоду. Одним із головних питань майбутньої угоди стане врегулювання іранської ядерної програми.