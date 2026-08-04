ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран снизил требования по Ормузу, США ждут соглашение сегодня-завтра

15:44 04.08.2026 Вт
2 мин
Ключевым вопросом является судоходство в Ормузском проливе
aimg Елена Бджола
Иран снизил требования по Ормузу, США ждут соглашение сегодня-завтра Фото: Ормузская протока (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

США и Иран находятся в шаге от мирной договоренности, если согласуют контроль в Ормузе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента в интервью СNBC.

США ожидают соглашения с Ираном

Бессент отметил, что США и Иран ведут переговоры. Речь идет о возвращении прохода коммерческих кораблей по Ормузскому проливу.

"Мы ведем переговоры с иранцами. Есть вероятность, что мы можем достичь соглашения сегодня или завтра об открытии пролива и движении к более нормализованной позиции в этом конфликте", - говорит Бессент.

Министр финансов заявил, что соглашение позволит свободу передвижения в проливе при получении ответа - будет ли Ирану разрешено взимать плату за проход суден.

"Хотя ситуация там все еще немного рискована в последние несколько дней, мы видели, как достаточно много судов выходят даже сейчас", - сообщил он.

Цены на нефть

Фьючерсы на сырую нефть в США упали примерно на 4% от цены ниже 77 долларов за баррель после уточнений министра. Бессент сказал, что ожидает дальнейшего падения цен после открытия Ормузского пролива.

"Там сотни, если не тысячи (судов - ред.), которые стоят и ждут", - сказал он.

Иран снизил требования по Ормузу

Иран хочет контролировать входящее судоходство через Ормузский пролив и иметь возможность контролировать исходящий трафик. Относительно последнего - с возможностью вмешиваться по необходимости, согласно временному плану от Омана.

Об этом сообщил высокопоставленный иранский источник агентству Reuters.

Исходящий маршрут будет проходить между Ираном и Оманом. А разрешение на выезд будет предоставлено через Оман после сообщения Ирана, уточнил источник.

"Тегеран вряд ли изменит свою позицию", - добавил источник. И отметил, что Иран уже продемонстрировал гибкость и не требует полного контроля над движением в обеих направлениях в проливе.

Ранее РБК-Украина писало, что 4 августа цены на нефть в очередной раз подскочили. Ведь возможность дипломатического урегулирования между США и Ираном по-прежнему под вопросом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном быстро продвигаются. Обсуждается полное возобновление судоходства в Ормузском проливе уже 4 августа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Соединенные Штаты Америки Ормузский пролив
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины