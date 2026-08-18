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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран не збирається відкривати Ормуз і висуває вимоги до США

17:16 18.08.2026 Вт
2 хв
Ключовий водний шлях став "каменем спотикання" для двох країн
aimg Олена Бджола
Фото: Ормузька протока досі заблокована (Getty Images)

Ормузька протока не буде знову відкрита Іраном, доки США повністю не виконають всі умови з Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Ірану Мохаммеда Багера Галібафа, передає іранське агентство Mehr.

Іран блокує Ормуз

Галібаф сказав, що Ормузька протока буде заблокована, поки США не будуть:

  • зняті нафтові санкції,
  • повернені заморожені активи,
  • завершені дії з її закриття,
  • припинені загрози і військові операції на всіх фронтах

Спікер парламенту Ірану попередив, що Іран нібито готовий завдати американцям більшої поразки пропорційно до їхніх дій.

"Як ми й передбачали, ворог, який з відчаю погодився на угоду про припинення війни, невдовзі відмовився від своїх зобов’язань, щоб компенсувати свою важку політичну поразку", - заявив Галібаф.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія постачає до Ірану через Каспійське море вибухівку, компоненти для безпілотників та боєприпаси. У такий спосіб Тегеран намагається відновити свій військовий арсенал.

Також президент США Дональд Трамп знову поділився планами оголосити Ормузьку протоку територією США. Ще він розказав про актуальний стан судоходства у ньому.

Крім того, Іран готується до можливого загострення не лише в районі Ормузької протоки, а й у ширшому регіоні.

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Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока