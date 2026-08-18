Іран не збирається відкривати Ормуз і висуває вимоги до США

Ормузька протока не буде знову відкрита Іраном, доки США повністю не виконають всі умови з Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Ірану Мохаммеда Багера Галібафа, передає іранське агентство Mehr.
Галібаф сказав, що Ормузька протока буде заблокована, поки США не будуть:
Спікер парламенту Ірану попередив, що Іран нібито готовий завдати американцям більшої поразки пропорційно до їхніх дій.
"Як ми й передбачали, ворог, який з відчаю погодився на угоду про припинення війни, невдовзі відмовився від своїх зобов’язань, щоб компенсувати свою важку політичну поразку", - заявив Галібаф.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія постачає до Ірану через Каспійське море вибухівку, компоненти для безпілотників та боєприпаси. У такий спосіб Тегеран намагається відновити свій військовий арсенал.
Також президент США Дональд Трамп знову поділився планами оголосити Ормузьку протоку територією США. Ще він розказав про актуальний стан судоходства у ньому.
Крім того, Іран готується до можливого загострення не лише в районі Ормузької протоки, а й у ширшому регіоні.