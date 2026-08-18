Иран не собирается открывать Ормуз и предъявляет требования к США

Ормузский пролив не будет вновь открыт Ираном, пока США полностью не выполнят все условия из Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Ирана Мохаммеда Багера Галибафа, передает иранское агентство Mehr.
Галибаф сказал, что Ормузский пролив будет заблокирован, пока США не будут:
Спикер парламента Ирана предупредил, что Иран якобы готов нанести американцам большее поражение пропорционально их действиям.
"Как мы и предполагали, враг, отчаянно принявший соглашение о прекращении войны, вскоре отказался от своих обязательств, чтобы компенсировать свое тяжелое политическое поражение", - заявил Галибаф.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия поставляет Ирану через Каспийское море взрывчатку, компоненты для беспилотников и боеприпасы. Таким образом Тегеран пытается восстановить свой военный арсенал.
Также президент США Дональд Трамп снова поделился планами объявить Ормузский пролив территорией США. Еще он рассказал об актуальном состоянии судоходства в нем.
Кроме того, Иран готовится к возможному обострению не только в районе Ормузского пролива, но и в более широком регионе.