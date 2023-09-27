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Іран заявив про успішний запуск в космос військового супутника

Іран, Середа 27 вересня 2023 17:31
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Іран заявив про успішний запуск в космос військового супутника Фото: Іран запустив в космос супутник "Нур-3" (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

Міністр зв'язку та інформаційних технологій Ірану Іса Зарепур сьогодні, 27 вересня, заявив про успішний запуск супутника власного виробництва "Нур-3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну агенцію Ісламської Республіки.

За словами міністра, основне завдання запущеного супутника - робити знімки з космосу.

Він також повідомив, що супутник виведено на орбіту висотою 450 км за допомогою ракети-носія "Касед". За даними ЗМІ, це був третій успішний запуск супутника в Ірані.

Попри критику з боку Заходу, офіційні особи Ірану пообіцяли продовжувати розширення супутникової програми та, як очікується, запустять ще кілька супутників на різні орбіти в осяжному майбутньому.

Санкції Заходу проти Ірану

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Іран почав постачати Росії озброєння, в тому числі, і дрони-камікадзе типу Shahed, якими окупанти регулярно обстрілюють українські міста.

Через це, а також і через внутрішню політику Ірану, західні країни почали масово запроваджувати санкції проти режиму в країні. Так, в липні цього року Європейський Союз запровадив новий санкційний пакет проти Ірану. Він став третім спільним пакетом з боку ЄС.

Також перед цим повідомлялося, що Велика Британія планує запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу та дестабілізуючу поведінку по всьому світу.

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