Іран заявив, що підтримає припинення вогню в Лівані, але за однієї умови

Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зробив цю заяву в п'ятницю в Бейруті, під час першого візиту високопоставленого іранського чиновника до ліванської столиці після того, як минулого тижня внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито голову Хезболли Хасана Насраллу.
Арагчі підкреслив "важливість використання всіх дипломатичних можливостей для підтримки Лівану та регіону у боротьбі з сіоністським окупаційним режимом".
Поки іранський міністр зустрічався з представниками Лівану та Хезболли у Бейруті, Ізраїль продовжував завдавати авіаударів по вищих командирах угруповання, зазначає видання.
Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.
Більш детально про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану - у матеріалі РБК-Україна.
У суботу ЗМІ повідомили, що наступник ліквідованого глави "Хезболли" Хасана Насралли - Хашим Софі ад-Дін - міг загинути внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут (Ліван) 4 жовтня. Підтердженої інформації поки немає.
Також у суботу в Лівані був убитий лідер військового крила ХАМАС Саїд Аталлаха Алі.
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