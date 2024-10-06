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Иран заявил, что поддержит прекращение огня в Ливане, но при одном условии

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Иран предложил поддержать усилия по достижению прекращения огня в Ливане, но при условии, что Израиль прекратит военную кампанию в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал это заявление в пятницу в Бейруте, во время первого визита высокопоставленного иранского чиновника в ливанскую столицу после того, как на прошлой неделе в результате израильского авиаудара был убит глава Хезболлы Хасан Насралла.

Арагчи подчеркнул "важность использования всех дипломатических возможностей для поддержки Ливана и региона в борьбе с сионистским оккупационным режимом".

Пока иранский министр встречался с представителями Ливана и Хезболлы в Бейруте, Израиль продолжал наносить авиаудары по высшим командирам группировки, отмечает издание.

Напомним, в ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в Ливане.

Более подробно о сухопутной операции Израиля на территории Ливана – в материале РБК-Украина.

В субботу СМИ сообщили, что преемник ликвидированного главы "Хезболлы" Хасана Насраллы - Хашим Софи ад-Дин - мог погибнуть в результате атаки Израиля на Бейрут 4 октября. Подтвержденной информации пока нет.

Также в субботу в Ливане был убит лидер военного крыла ХАМАС Саид Аталлаха Али.

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ЛиванИзраильИран