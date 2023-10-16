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Іран заявив, що ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль припинить удари по Газі

Ілюстративне фото: Іран заявив, що ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль припинить удари по Газі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, якщо Ізраїль припинить авіаудари по Сектору Газа. При цьому терористичне угруповання не визнало, що робило таку пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

зазначає, що Іран є головним спонсором ХАМАС у його боротьбі проти Ізраїлю.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку Сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили тисячі цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через найсмертельніший напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Сьогодні ЗМІ повідомляли про нібито погодження припинення вогню у Секторі Газа. При цьому Ізраїль це заперечив, заявивши, що на півдні Газn продовжу'ться ведення військової операції.

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ІзраїльСектор ГазаХАМАСІран