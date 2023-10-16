Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль прекратит удары по Газе

отмечает, что Иран является главным спонсором ХАМАС в его борьбе против Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили тысячи гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Сегодня СМИ сообщали о якобы согласовании прекращения огня в Секторе Газа. При этом Израиль это возразил, заявив, что на юге Газы продолжаtтся ведение военной операции.

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