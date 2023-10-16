Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль прекратит удары по Газе

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально готов освободить около 200 заложников, если Израиль прекратит авиаудары по Сектору Газа. При этом террористическая группировка не признала, что делала такое предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
отмечает, что Иран является главным спонсором ХАМАС в его борьбе против Израиля.
7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили тысячи гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.
Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.
Сегодня СМИ сообщали о якобы согласовании прекращения огня в Секторе Газа. При этом Израиль это возразил, заявив, что на юге Газы продолжаtтся ведение военной операции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.